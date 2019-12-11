السعودية اليوم / وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية : "مدينة طيبة للتربية الخاصة" تعكس جهود وزارة التعليم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة



‏الرياض 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أكدت وكيل وزارة التعليم للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز أن افتتاح مدينة طيبة للتربية الخاصة بالمدينة المنورة يأتي استمرارًا للجهود التي تبذلها وزارة التعليم ‏في توفير الخدمات التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة من البنين والبنات، مشيرة إلى توجيه معالي وزير التعليم لجميع الجهات المعنية في الوزارة بسرعة إنهاء متطلبات وتجهيزات المدينة وافتتاحها خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام.

وأضافت أن المملكة تعد من الدول الرائدة في تطبيق الأساليب التربوية الحديثة في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة من البنين والبنات، سواء في مدارس التعليم العام، أو من خلال المراكز والمعاهد المخصصة لهم، موضحةً أن مدينة طيبة للتربية الخاصة شُيدت وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، وتهيئة بيئة تعليمية تتناسب واحتياجاتهم.

وأوضحت الدكتورة البيز أن المشروع يهدف إلى تقديم جميع الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب ذوي الإعاقة، ومنها خدمات التطوير المهني والرياضة، وتهيئة الوسائل التعليمية الخاصة بكل فئة، مقدمة الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام، وما توفره من منشآت وخدمات للتعليم بجميع قطاعاته.

// انتهى //

10:23ت م

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