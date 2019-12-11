السعودية اليوم / 49 مرشحًا لشغل49 وظيفة " حارس مفرد" بتعليم مكّة



مكة المكرمة 14 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 11 ديسمبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الموارد البشرية بالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة عن أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة " المستخدمين ، وبند الأجور ) والتنسيق الإعلان عنها " والبالغ عددهم " 49 مرشحًا " لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات لوظائف حرّاس المدارس التي استمرت لمدة عشرة أيام .

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم " إدارة الموارد البشرية " " التوظيف " خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين ، حسب المتبع نظاماً .

تجدر الإشارة أنه سبق وأن تم الإعلان قبل اسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته والبالغ عددهم 60 مرشحًا ومرشحةً.

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09:54ت م

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