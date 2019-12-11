شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم أرامكو 10% قبل دقائق من بدء التداول والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع سهم أرامكو 10% قبل دقائق من بدء تداوله في سوق الأسهم، فيما تجاوزت الطلبات على السهم 150 مليون سهم على النسبة القصوى.

ورفعت الطلبات على سهم أرامكو تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

وتنطلق بعد دقائق عملية التداول رسميا لشركة أرامكو، في سوق الأسهم السعودية.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا، الجمعة الماضي، تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها. وأوضحت في بيان لها، أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال الشركة.