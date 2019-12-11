شكرا لقرائتكم خبر عن في أول 5 دقائق .. تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو والان نبدء بالتفاصيل
في أول 5 دقائق من تداول سهم أرامكو في سوق الاسهم ، تم تداول 350 مليون ريال على السهم.
وكان ارتفع سهم أرامكو 10% قبل دقائق من بدء تداوله في سوق الأسهم، فيما تجاوزت الطلبات على السهم 150 مليون سهم على النسبة القصوى.
ورفعت الطلبات على سهم أرامكو تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.
وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا، الجمعة الماضي، تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها. وأوضحت في بيان لها، أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال الشركة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول 5 دقائق .. تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.