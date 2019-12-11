شكرا لقرائتكم خبر عن في أول 5 دقائق .. تداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

في أول 5 دقائق من تداول سهم أرامكو في سوق الاسهم ، تم تداول 350 مليون ريال على السهم.

وكان ارتفع سهم أرامكو 10% قبل دقائق من بدء تداوله في سوق الأسهم، فيما تجاوزت الطلبات على السهم 150 مليون سهم على النسبة القصوى.

ورفعت الطلبات على سهم أرامكو تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار.

وكانت "أرامكو" قد أعلنت رسميا، الجمعة الماضي، تفاصيل عملية الطرح العام الأولي لأسهمها. وأوضحت في بيان لها، أن حجم الطرح بلغ 3 مليارات سهم عادي بما يعادل 1.5% من إجمالي رأسمال الشركة.