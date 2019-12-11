شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. انطلاق أولى رحلات "قطار الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت صباح اليوم أولى رحلات محطة قطار الحرمين في «مطار الملك عبدالعزيز الجديد»، حيث يستوعب 3204 مسافر بالساعة. وتضم المحطة منصة ركاب يبلغ طولها ٥١٩ مترا، ومناطق استثمارية بمساحة ٣٦٠٠ متر، والمحطة مكونة من ٦ طوابق، وصالتين لرجال الأعمال.

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