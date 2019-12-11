شكرا لقرائتكم خبر عن تحقق وفر 70%.. استبدال إنارة شوارع الجوف بتقنية الليد والان نبدء بالتفاصيل

استكملت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" أعمال إعادة تأهيل إنارة الشوارع في منطقة الجوف، حيث كانت "ترشيد" قد أبرمت اتفاقاً قبل نحو عام مع أمانة المنطقة، تقوم الشركة بموجبه باستبدال إضاءة الصوديوم التقليدية للشوارع بتقنية الليد (LED) في كل من مدينة سكاكا، ومحافظات المنطقة القريات وطبرجل ودومة الجندل والمراكز التابعة لها، الذي من المتوقع له أن يحقق وفراً يزيد عن 70% من إجمالي الاستهلاك العام سنوياً.

وعن تفاصيل المشروع؛ قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة (ترشيد) وليد بن عبد الله الغريري: إن آلية العمل تبدأ من إجراء دراسات فنيَّة على جميع الشوارع، مع مراعاة التفاصيل الدقيقة مثل عرض الشارع، وأبعاد الأعمدة، وارتفاعها، ومستوى حركة السيارات من حيث الكثافة والسرعة المحددة، وتطبيق المعايير الدولية لضمان مستويات الإضاءة المثلى التي تلائم العين الطبيعية.

وقد أتمت الشركة تركيب أكثر من 81,500 مصباح، ومن المتوقع أن نسبة التوفير الحاصلة من هذا المشروع تساوي تفادي 62,325 طن متري من الانبعاثات الكربونية الضارة، مما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من مليون شتلة.

وبالإضافة إلى أعمال استبدال إنارة الشوارع بتقنية الليد (LED) ذات الكفاءة العالية؛ تقوم الشركة حالياً بإعادة تأهيل المباني الحكومية لتطبيق المتطلبات اللازمة لكفاءة الطاقة، وفق المعايير العالمية، والمواصفات السعودية. وتستهدف الشركة مع آخر العام الحالي إعادة تأهيل أكثر من 2200 مبنى حكومي، بالإضافة إلى 1.2 مليون مصباح إنارة في مختلف مناطق المملكة.