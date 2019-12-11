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2019-12-11 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس #كينيا بذكرى الاستقلال تمنيا له ولحكومته وشعبه التقدم والازدهار متابعات الخليج 365 - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. Advertisements كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. شارك الخبر







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