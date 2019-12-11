إيمان شيخين تطلق كتابها الأول امرأة تحبك

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت إيمان شيخين مذيعة قناة الإخبارية، كتابها الأول “امرأة تحبك”، بعد ما يقارب 4 سنوات من الكتابة والتفكير في النشر.

وقالت شيخين إن اسم الكتاب ارتجلته سريعًا من أول وهلة حين سألها أحدهم “ماذا سيكون اسم كتابك إن كنتِ ستنشرين ما تكتبين يومًا”؟ حيث أجابته في لحظتها “امرأة تحبك” دون تردد أو التفكير في الاسم مرتين، ذلك لأن الله خلق المرأة كي تحب الرجل وتعتني به وتمنحه الاستقرار الروحي والعاطفي.

كتاب امرأة تحبك مكوّن من 258 صفحة وهو عبارة عن نصوص تعبّر عن مجمل أنواع المشاعر والأحاسيس التي قد تشعر بها المرأة تجاه الرجل وذلك في حالات الشوق والحنين أو الغياب والهجر أو حالات الهيام والحب وغيرها من الحالات المختلفة، حيث يأتي الكتاب بنصوص متنوعة وتمنح المرأة فرصة للتعبير عن شعورها فليست جميع النساء قادرات على التعبير عن إحساس اللحظة وما يشغل القلب والتفكير، حيث يخزن البعض عادة أغنية أو قصيدة لإيصال رسائلهن، ولهذا يحمل هذا الكتاب العديد من النصوص التي تساعد المرأة على فهم شعورها و ترجمتها إلى كلمات تبلغ مرادها.

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أما عن تفاصيل الكتاب الفنية، فكان لدار نشر “دريم بوك”، حيث نفذت أعمال التدقيق اللغوي وتصميم الغلاف والإخراج، وقد أنجزت الدار كل ذلك بالإضافة للطباعة في وقت قياسي كي تشارك الشيخي بإصدارها الأول في معرض الكويت الدولي للكتاب 2019 والذي كان المحطة الأولى.

أما بالنسبة للمحطة الثانية فلفتت الشيخي إلى أنها ستكون معرض جدة الدولي للكتاب 2019، متمنيةً أن يسجل كتابها أصداء جيدة وإيجابية ويكون خير جليس لقلب من يقرأه.