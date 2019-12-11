أمطار وبرد ورياح على المملكة لمدة يومين

2019-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس يوم غد الخميس والجمعة.

وتوقعت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على بعض المناطق، تشمل هطول أمطار رعدية يُصاحبها تساقط البرد، مع رياح نشطة سرعتها تصل إلى 45 كم/ ساعة أو أكثر، مُثيرة للأتربة والغبار.

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كما تؤثر الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، الكامل، ميسان، أضم، الليث، القنفذة، جدة، رابغ، الخرمة، تربة، والمويه) والرياض (عفيف، الدوادمي، الزلفي، الغلط، شقراء، رماح، الخرج، والدرعية” والمحافظات الجنوبية والشرقية من منطقة القصيم، والشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، الأحساء، الجبيل، القطيف، والخبر).

كما تؤثر الحالة على الباحة (بلجرشي، المخواة، والمندق) وعسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، المجاردة، محايل، بارق، ورجال ألمع)، وجازان (العارضة، الدرب، فيفا، خروب، جيزان، صبيا، أبوعريش، وفرسان)، وذلك يومي الخميس والجمعة.

وبالنسبة إلى مناطق المدينة المنورة (مهد الذهب، وادي الفرع، الحناكية، العيص، خيبر، العلا، وينبع)، ومعظم مناطق حائل، والحدود الشمالية (طريف، عرعر، ورفحاء)، فتتأثر بأمطار متوسطة غدًا الخميس.

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