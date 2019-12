السعودية | متعدد المواهب ستيف أوكي.. نجم ينتظره حضور "MDL Beast"

شكرا لقرائتكم متعدد المواهب ستيف أوكي.. نجم ينتظره حضور "MDL Beast" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لأول مرة في العالم تشهد العاصمة السعودية الرياض، تدشين الحدث الموسيقى الأبرز مهرجان "MDL Beast" الذي يقام في التاسع عشر من شهر ديسمبر الجاري ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر نفسه.

ويعد هذا الحدث العالمي الأبرز، تتويجاً لنجاح موسم الرياض الذي تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

نجوم عالميون يشاركون في المهرجان الموسيقي، من بينهم النجم الأميركي ستيف أوكي، الذي ولد في نوفمبر من عام 1977 لأبوين يابانيين، حيث كان والده مصارعا قبل أن يدشن مطعما خاصا بالمأكولات الصينية.

وتعليقاً على هذا الحدث الفني الكبير، الذي تنتظره الرياض، قال ستيف أوكي: عندما دُعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثا رائعا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

ستيفن هيرويوكي أوكي، الطالب الذي تخرج في عام 1995 من مدرسة نيوبورت بيتش الثانوية، وحصل على شهادتي بكالوريوس أحدهما في علم الاجتماع من جامعة كاليفورنيا جاءت خطوته الأولى وهو في العشرين من عمره.

حينما دشن شركته الخاصة بالتسجيلات والتي أطلق عليها اسم "Dim Mak"، وبعدها انضم مع بيك ميلر إلى فرقة "Moving Units" لتبدأ مسيرته من خلال عملية إعادة توزيع الأغاني.

في عام 2006 انضم بصحبة عازف الباس مايكل دافيس إلى مؤسسة "Music Is Revolution Foundation" وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم التعليم الموسيقي في المدارس العامة.

حتى جاء عام 2008 ليقدم أوكي ألبومه الأول "Pillowface and His Airplane Chronicles" في أكتوبر من ذلك العام.

وفي العام التالي جاء الريمكس الذي قدمه لأغنية "Forever" التي قدمها بالأصل دريك وليل وين وإمينيم وكانييه ويست، في قمة قائمة "Hype Machine".

لتأتي جولاته في عدد من بلدان العالم بعام 2010 بصحبة عدد كبير من الفنانين وقام بجولات في الصين واليابان لتزدهر شعبيته، وحازت حركاته البهلوانية على المسرح على إعجاب متابعيه.

وفي نفس العام قدم أوكي أغنيته "I am In The House" التي وصلت للمراكز الخمسة الأولى في قوائم UK Singles Chart و UK Dance Chart و UK Indie Chart.

ألبومه المنفرد الأول جاء في عام 2012 وحمل اسم "Wonderland" الذي رشح لجائزة أفضل ألبوم موسيقي دانس/إلكترو في حفل توزيع جوائز الغرامي.

قدم أوكي العديد من الأغاني التي استخدمت في الحملات الإعلانية التجارية والبرامج التلفزيونية وكذلك الأفلام.

"الموسيقى الراقصة هي رحلة عاطفية.. من الجيد أن تجعل الناس يشعرون بشيء لم يشعروا به من قبل"، تلك الجملة الأشهر التي يرددها ستيف أوكي الفنان متعدد المواهب.

حيث أجاد وهو في سن الرابعة لعب الشطرنج وفاز ببطولة المدرسة والجامعة، كما أنه يمتلك خط ملابس يحمل اسم "The Dim Mak Collection" ويتولى إدارته بنفسه.

كما أنه مؤسس منظمة Steve Aoki Charitable Fund التي تهتم بالإغاثة الإنسانية والبحث الطبي.

وقدم أوكي دروسا في الـ DJ للسباح الأميركي الشهير مايكل فيلبس، وبالمقابل تلقى دروسا في السباحة من فيلبس، كما أنه متزوج من الأسترالية تيرنان كولينغ منذ عام 2015.