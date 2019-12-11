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شاهَدَ سكان إقليم ألتاي في روسيا، مساء يوم الأحد 8 ديسمبر، ومضة غريبة زرقاء في السماء، لفترة قصيرة جدًّا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "ألتايسكايا برافدا" المحلية، أن الومضة كانت ساطعة جدًّا؛ لذلك رغم قِصَرها شاهدها سكان مدن عديدة مثل: بييسك، وبرناول، وأليسكا، وغيرها، إضافة لسكان العديد من البلدات والقرى المنتشرة في الإقليم.
وتضيف "روسيا اليوم"، أنه في أواخر شهر نوفمبرالماضي شاهد سكان مدن أوفا وكورغان وتولياتي وأورينبورغ وإيجيفسك وغيرها، ومضة ساطعة غريبة في السماء.
وبعد مضيّ بضعة أيام افترضت وسائل الإعلام أن هذه الومضة كانت نتيجة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. روسيا ومضة زرقاء
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 09:53 AM
شاهدها سكان مدن عديدة
شاهَدَ سكان إقليم ألتاي في روسيا، مساء يوم الأحد 8 ديسمبر، ومضة غريبة زرقاء في السماء، لفترة قصيرة جدًّا.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن صحيفة "ألتايسكايا برافدا" المحلية، أن الومضة كانت ساطعة جدًّا؛ لذلك رغم قِصَرها شاهدها سكان مدن عديدة مثل: بييسك، وبرناول، وأليسكا، وغيرها، إضافة لسكان العديد من البلدات والقرى المنتشرة في الإقليم.
وتضيف "روسيا اليوم"، أنه في أواخر شهر نوفمبرالماضي شاهد سكان مدن أوفا وكورغان وتولياتي وأورينبورغ وإيجيفسك وغيرها، ومضة ساطعة غريبة في السماء.
وبعد مضيّ بضعة أيام افترضت وسائل الإعلام أن هذه الومضة كانت نتيجة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
، فيديو.. ومضة زرقاء ساطعة في سماء إقليم روسي ،
المصدر : الخليج 365
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