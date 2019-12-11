، مدير جامعة المؤسِّس يهنئ "الأحمدي" الفائزة بجائزة "إبداعات المرأة الخليجية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اليوبي اعتبر الإنجاز حافزاً لمزيد من الجهد والعطاء والبذل لتحقيق نجاحات أكثر

هنّأ مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي؛ الدكتورة أسماء بنت مقبل الأحمدي؛ بقسم الثقافة الإسلامية والمهارات اللغوية بكلية العلوم والآداب بمحافظة رابغ؛ لفوزها بجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية- فئة الدراسات الأدبية، والمشاركة في الندوة المصاحبة لفعاليات الاحتفال بالتتويج، مقدماً شكره وتقديره لها.

وقال اليوبي؛ في خطاب وجّهه للدكتورة الأحمدي؛ إن هذا الإنجاز بلا شك مؤشر واضح لما حباكم الله به من صفات الجد والمثابرة والاجتهاد لترقية أدائكم العلمي والمهني تحقيقاً لطموحاتكم العالية، مؤملاً أن يكون في هذا الإنجاز حافزاً لمزيدٍ من البذل والعطاء ومزيدٍ من النجاحات.جامعة الملك عبدالعزيز جدة جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية