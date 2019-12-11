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أكّدت صحيفة "زمان" التركية، أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على سيدة وضعت قبل أشهر بسبب عضويتها في إحدى النقابات، وإيداعها أموالاً بأحد البنوك، لتواجه خطر دخول السجن مع رضيعها.
وقالت الصحيفة، إنه في حال عدم تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن على الأم ملتم أونال؛ ستدخل السجن في 12 ديسمبر الجاري، بصحبة رضيعها يوسف إحسان؛ البالغ من العمر 7 أشهر؛ لينضم إلى نحو 780 طفلاً برفقة أمهاتهم في السجون.
وتابعت صحيفة "زمان": من ضمن التهم الموجهة أيضاً إلى ملتم أونال؛ إيداع أموال في بنك آسيا، الذي صادرته الحكومة بزعم علاقته بحركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب يوليو 2016.تركيا السجون في تركيا أردوغان
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 09:25 AM
بعد حكم بالسجن 6 سنوات على سيدة ورضيعها ذي الـ 7 أشهر
أكّدت صحيفة "زمان" التركية، أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن 6 سنوات و3 أشهر على سيدة وضعت قبل أشهر بسبب عضويتها في إحدى النقابات، وإيداعها أموالاً بأحد البنوك، لتواجه خطر دخول السجن مع رضيعها.
وقالت الصحيفة، إنه في حال عدم تأجيل تنفيذ الحكم بالسجن على الأم ملتم أونال؛ ستدخل السجن في 12 ديسمبر الجاري، بصحبة رضيعها يوسف إحسان؛ البالغ من العمر 7 أشهر؛ لينضم إلى نحو 780 طفلاً برفقة أمهاتهم في السجون.
وتابعت صحيفة "زمان": من ضمن التهم الموجهة أيضاً إلى ملتم أونال؛ إيداع أموال في بنك آسيا، الذي صادرته الحكومة بزعم علاقته بحركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب يوليو 2016.
، الأطفال في سجون أردوغان .. الأعداد تتزايد و"يوسف" آخرهم ،
المصدر : الخليج 365
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