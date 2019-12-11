، بالأسماء .. "تعليم مكة" تعلن المرشحين  لشغل 49 وظيفة "حرّاس مدارس" ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت إلى مراجعتها خلال 5 أيام لإنهاء إجراءات التعيين حسب المتبع نظاماً

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة، ممثلة في إدارة الموارد البشرية، وبالتعاون مع إدارة الأمن والسلامة، أسماء المرشحين والمرشحات بصورة نهائية لشغل الوظائف على لائحة (المستخدمين، وبند الأجور) التي الخليج 365 الإعلان عنها البالغ عددهم 49 مرشحاً لشغل 49 وظيفة بعد الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية التي استمرت لمدة عشرة أيام لوظائف حرّاس المدارس.

ودعت الإدارة المرشحين إلى مراجعتها لإدارة التعليم "إدارة الموارد البشرية- التوظيف" خلال خمسة أيام من تاريخه، لإنهاء إجراءات التعيين، حسب المتبع نظاماً.

وطالبت بإحضار أصل الهوية الوطنية وأصل الشهادة وصورة شمسية 4×6 ومراجعة موارد بشرية البنين (رجال)، والموارد بشرية البنات (نساء).

تجدر الإشارة إلى أنه الخليج 365 أن تمّ الإعلان قبل أسبوع عن أسماء المرشحين والمرشحات لحارس وزوجته؛ البالغ عددهم 60 مرشحاً ومرشحةً.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وظائف