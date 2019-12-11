، باستثناء الرياض والشرقية.. المسند: استقرار جوي يسود بالسعودية ،

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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي غالبية مناطق المملكة عدا الرياض والشرقية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي يسود الأجواء #السعودية اليوم (H)، عدا أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، قد تتشكل بعض السحب الممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض). وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
حالة الطقس أمطار استقرار جوي
باستثناء الرياض والشرقية.. المسند: استقرار جوي يسود بالسعوديةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-11
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي غالبية مناطق المملكة عدا الرياض والشرقية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي يسود الأجواء #السعودية اليوم (H)، عدا أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، قد تتشكل بعض السحب الممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض). وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
08:23 AM
الأرصاد توقّعت هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح بالمنطقتين
توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تسود حالة من الاستقرار الجوي غالبية مناطق المملكة عدا الرياض والشرقية.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الاستقرار الجوي يسود الأجواء #السعودية اليوم (H)، عدا أجزاء من جنوبي #الشرقية و#الرياض، قد تتشكل بعض السحب الممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض). وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
، باستثناء الرياض والشرقية.. المسند: استقرار جوي يسود بالسعودية ،
المصدر : الخليج 365
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