- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم استقرار جوي يسود الأجواء عدا #الشرقية و #الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استقرار جوي يسود الأجواء عدا #الشرقية و #الرياض
سيشهدان تشكل سحب ممطرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن الاستقرار الجوي يسود الأجواء السعودية اليوم عدا أجزاء من جنوبي الشرقية والرياض.
ولفت المسند في تغريدة له عبر تويتر، صباح اليوم الأربعاء، أن الرياض وجنوبي الشرقية سيشهدان تشكل بعض السحب الممطرة.
وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار جوي يسود الأجواء عدا #الشرقية و #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.