شكرا لقرائتكم قبل إدراجها في تداول .. ما هي شركة #أرامكو ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية (تداول) بالرمز 2222، ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.

وبحسب بيان “تداول” ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط، وبحسب نسب التذبذب المعلن سيكون مسموحًا للسهم بالتحرك بما لا يتجاوز 35.2 ريال، صعودًا ولا يقل عن 28.8 ريال.

كما سيتم اليوم فقط تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لأرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية. بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح في تمام الساعة 9:30 صباحاً وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.

ما هي شركة أرامكو ؟

أرامكو العربية السعودية أو أرامكو السعودية (بالإنجليزية: Aramco) وهي اختصار (Arabian-American Oil Company)، وهي شركة وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأعمال المتعلقة بها من تنقيب وإنتاج وتكرير وتوزيع وشحن وتسويق، وتم تأميمها عام 1988م، ويقع مقرها الرئيسي في الظهران، حيث تعد من أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية.

ورجحت مجلة إكسبلوريشن قيمة أرامكو السوقية في عام 2015 بحوالي 10 تريليونات دولار، وبلغ إجمالي أرباح أرامكو 111 مليار دولار خلال عام 2018م، أي ما يعادل أرباح شركة أبل وجوجل وإكسون موبيل مجتمعة بحسب وكالة بلومبيرج التي نشرت الأرباح خلال عام لأول مرة في تاريخ أرامكو استنادًا على بيان موديز للتصنيف الائتماني.

أرقام قياسية:

وأعلنت أرامكو عن تحقيقها أرقامًا تعدُّ الأولى في تاريخها، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2018، حيث بلغ صافي الدخل 46.9 مليار دولار، مقابل 53.0 مليار دولار، في حين بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار، مقابل 101.3 مليار دولار، و38 مليار دولار للتدفقات النقدية مقارنةً بـ35.6 مليار دولار، فيما سجّل الإنفاق الرأسمالي 14.5 مليار دولار، مقابل 16.5 مليار دولار.

عمالة أرامكو:

وبلغ عدد الموظفين بالشركة أكثر من 50 ألف موظف في سنة 2009 وأكثر من 100 ألف متعاقد، ويتكون جزء كبير من القوة العاملة للشركة من الجيوفيزيائيين والجيولوجيين والمهندسين.

وبدأ مركز التنقيب وهندسة البترول بالشركة بالتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 1982 باستخدام حواسيب عملاقة تعمل بأنظمة كراي (CRAY-1M) بمركز المعلومات (ECC) للمساعدة في معالجة الكميات الهائلة من البيانات التي يتم الحصول عليها خلال التنقيب. وفي عام 2001 قررت مركز المعلومات استخدام أنظمة لينكس كبديل لأنظمة كراي

وحاليًّا تمتلك الشركة القدرة على تكرير أكثر من 4 ملايين برميل يوميًّا (ما يقارب 640000 متر مكعب باليوم)، وتمتلك المصافي الدولية المشتركة القدرة الإنتاجية لـ2.060 مليون برميل في اليوم (ما يقارب 328000 متر مكعب باليوم). أما المشاريع المشتركة المحلية تمتلك القدرة الإنتاجية ل 1.108 مليون برميل باليوم، وأما العمليات المحلية مملوكة بالكامل للشركة تمتلك قدرة تقدر بـ995 مليون برميل في اليوم.

خدمات أرامكو

وتقدم الشركة خدمات متنوعة لجميع موظفيها لدى المجتمع المحلي والوكالات الحكومية والشركات الخاصة التي تعمل معها، حيث تتعامل مع عدة مستشفيات ذات تقنية عالية توفر التأمين الصحي لموظفيها في جميع أنحاء المملكة والعالم، كما تمتلك محطات لمكافحة الحرائق في كل من المناطق الصناعية والمناطق السكنية، كما تقدم من خلال المدارس التي تملكها في مناطقها السكنية نظامًا تعليميًّا غربيًّا لأبناء الجاليات العاملة فيها.

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وتقدم أرامكو لموظفيها مرافق ترفيهية متنوعة مثل الغولف، ودور السينما، ولعب البولينج والمباني المخصصة للمناسبات والخدمات أخرى، كما تمتلك وتدير أسطولًا مكونًا من 17 طائرة و21 مروحية ومطاران في الولايات المتحدة؛ حيث إن أرامكو هي المنظمة الوحيدة التي يسمح لها بامتلاك وتشغيل المطارات الخاصة في الولايات المتحدة، ولها مرافق للطيران في خمس مطارات في المملكة، وذلك لنقل موظفيها بين عمليات الشركة المختلفة ومكاتب تمثيلها في جميع أنحاء العالم

خدمات مجتمعية في أرامكو

كما تمتلك أرامكو سجلًا طويلًا في مجالات التنمية الاجتماعية ورعاية البيئة والخدمات الطبية والتعليمية داخل المملكة السعودية عن طريق الإدارة والمشاركة في المشاريع الاجتماعية والخدمية العامة، وتطوير البنى التحتية حول مواقع عمل الشركة، وتوفير مياه الشرب العذبة، ورعاية الأيتام، والمساهمة بقوة في مكافحة الأمراض والأوبئة عن طريق التطوير المستمر للخدمات والمرافق والموارد البشرية الطبية والصحية.

وتلعب أرامكو دورًا بارزًا في مجال التعليم، من خلال توفير فرصة إكمال التعليم لموظفيها، وإرسال البعثات الدراسية للخارج، وبناء وصيانة المدارس النموذجية لجميع المراحل التعليمية.

وتشارك أرامكو بدور فعال في الكليات والجامعات من خلال البرامج التدريبية والمهنية، ورعاية الموهوبين، واستقطاب الشخصيات العلمية العالمية المتميزة لإجراء الأبحاث، كما تغتنم الشركة بشكل منتظم فرص المشاركة في العديد من المعارض الوظيفية والتطويرية التي تستقطب طلاب الجامعات، حيث تمثل أرامكو إحدى أكبر جهات التوظيف في المملكة السعودية، بعدد بلغ 44.7 ألف موظف سعودي، ما يشكل 87% من مجموع القوى العاملة لعام 2006.

أرقام عن أرامكو

وتحتل أرامكو المرتبة الأولى في العالم في المجالات التالية:

احتياطيات النفط الخام: 259.7 مليار برميل حسب تقديرات نهاية عام 2004 (ربع إجمالي الاحتياطيات العالمية) إنتاج النفط الخام: 3.15 مليار برميل في عام 2004 الطاقة الثابتة لإنتاج الزيت الخام: 10.5 مليون برميل في اليوم صادرات النفط الخام: 2.5 مليار برميل في عام 2004 صادرات سوائل الغاز الطبيعي: 274 مليون برميل في عام 2004 اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في العالم، وهو حقل الغوار في المنطقة الشرقية اكتشفت الشركة أكبر حقل نفط في المناطق المغمورة في العالم، وهو حقل السفانية في الخليج العربي تحتل الشركة المرتبة الرابعة في العالم في احتياطيات الغاز، التي تبلغ 237 تريليون قدم مكعبة حسب تقديرات نهاية عام 2004 تحتل الشركة المرتبة الثامنة في العالم من حيث طاقة التكرير، بطاقة تبلغ 3.4 مليون برميل في اليوم موزعة كما يلي: مليون برميل في اليوم في المصافي المحلية

670 ألف برميل في اليوم في مصافي المشاريع المشتركة المحلية.

اكتتاب أرامكو:

وفي يناير 2016 صرح رئيس المجلس الأعلى لشركة أرامكو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن فكرة طرح الاكتتاب الجزئي لشركة أرامكو قيد المراجعة، وهي خطوة جديدة ضمن خطة ولي العهد لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط، وفيها تعرض شركة النفط الأولى في العالم 5% من أسهمها أي ما يعادل تريليوني دولار من قيمتها للبيع على العامة في سوق الأوراق المالية، وهي بذلك تتحول إلى شركة عامة.

وجاء ذلك بغرض رفع رأس مالها الحالي وجلب استثمارات المستثمرين مما يصب في مصلحة السوق السعودي وشركة أرامكو كذلك، والمساعدة على إيجاد قدر أكبر من الشفافية ومكافحة أي نوع من أنواع الفساد المحتمل في محيط أرامكو.

وجاءت أولى الخطوات لإعداد شركة أرامكو للاكتتاب العام في إبريل 2019 عندما باعت الشركة سندات دولية لأول مرة في تاريخها، إضافة إلى تكليفها بمراجعة مستقلة لاحتياطيات المملكة من النفط، ونشر أرباحها خلال النصف الأول من عام 2019، ثم قرار تعيين ياسر عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيسًا لمجلس الإدارة في أغسطس من عام 2019، وهي خطوة قال عنها وزير الطاقة السابق خالد الفالح: إنها خطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، ولكن تعد الخطوة الأهم حينما أعلنت مصادر عن استعانة الشركة بـ9 مصارف استثمارية عالمية بينها اثنان محليان، لإدارة الاكتتاب المرتقب.

وأصبح اكتتاب أرامكو أكبر طرح عام لأعلى الشركات ربحية على مستوى العالم بعدما حقق 119 مليار دولار بحجم طلب يزيد أكثر من 4 أضعاف كميات الأسهم المعروضة.

وكانت “سامبا كابيتال” قد كشفت عن آلية التخصيص والبيانات الإحصائية الختامية لعملية الاكتتاب الأفراد، وذلك بعد الانتهاء وبشكل تام من عمليات التسوية والتدقيق وتجميع البيانات من قبل الجهات المستلمة، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال سعودي وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96,6% وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3,4%. وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%. وبالنسبة لشريحة المؤسسات فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620% من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بـ 2 مليار سهم (بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء) بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال. ووفقًا للآلية المعتمدة لعملية التخصيص، فقد توزعت نسب تخصيص الأسهم الممنوحة للجهات المرخص لها بالاكتتاب ضمن شريحة المؤسسات على النحو التالي: الشركات السعودية (وتشمل الشركات المدرجة، والشركات الخاصة، وشركات التأمين والمرخص لهم) 37.5%.

الصناديق العامة والصناديق الخاصة والصناديق المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم 3%.

المؤسسات الحكومية السعودية 2%.

المستثمرون غير السعوديين (وتشمل الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة) 23.1%.

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