- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ من حالة الضباب التي يشهدها عددٌ من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: على سالكي الطرق التنبّه لذلك؛ فالضباب يؤثر -صباح اليوم- على رقعة واسعة من #السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب #الرياض #القصيم #الشرقية وسينجلي مع حمأة الشمس الضباب باللون الأبيض.
وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ قد توقّع أن يتأخر بعض الموظفين والموظفات عن موعد الدوام، صباح اليوم، بسبب كثافة #الضباب، خاصة مَن يداوم خارج المدن، وذلك على أجزاءٍ من #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل ".
ونصح المسند؛ قائلاً: أشعلوا الأنوار وخاصة أنوار #الضباب والفليشر، واعلموا "أن كل مطرود ملحوق"، والسلامة أولاً.حالة الطقس الضباب الطقس
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 08:33 AM
الزعاق: رقعته واسعة على هذه المناطق .. والمسند: "أشعلوا الأنوار والفليشر"
نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ من حالة الضباب التي يشهدها عددٌ من مناطق المملكة.
وقال عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: على سالكي الطرق التنبّه لذلك؛ فالضباب يؤثر -صباح اليوم- على رقعة واسعة من #السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب #الرياض #القصيم #الشرقية وسينجلي مع حمأة الشمس الضباب باللون الأبيض.
وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ قد توقّع أن يتأخر بعض الموظفين والموظفات عن موعد الدوام، صباح اليوم، بسبب كثافة #الضباب، خاصة مَن يداوم خارج المدن، وذلك على أجزاءٍ من #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل ".
ونصح المسند؛ قائلاً: أشعلوا الأنوار وخاصة أنوار #الضباب والفليشر، واعلموا "أن كل مطرود ملحوق"، والسلامة أولاً.
، "الضباب" يتصدّر مشهد أجواء الأربعاء .. "البعض قد يتأخر عن دوامه" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الضباب" يتصدّر مشهد أجواء الأربعاء .. "البعض قد يتأخر عن دوامه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.