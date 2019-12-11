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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.الأرصاد أمطار حالة الطقس
11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441 08:11 AM
سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً للأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على منطقتَي الشرقية والرياض، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 10 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية والرياض ،
المصدر : الخليج 365
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