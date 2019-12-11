شرطة تبوك تنفي ما ورد في فيديو المواطن الذي يشكو من عدم تفاعل الشرطة مع بلاغه

أكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان عدم صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة. وأوضح الغبان أن شرطة محافظة حقل باشرت أمس الإثنين بلاغاً من المواطن الذي يتحدث بمقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك.

وأكّد أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، الا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في بلاغه، بعد اتصاله وإفادته أنه عثر عليها في أحد الأودية التي تبعد 30 كم عن المحافظة. ولفت إلى أن الجهات الأمنية المختصة بادرت بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته وتم استدعاؤهما وإيقافهما لاتخاذ الإجراءات اللازمة.