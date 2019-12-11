حالة الطقس غداً.. أمطار على الشرقية وأجزاء من الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار، غداً الأربعاء، على الشرقية والأجزاء الجنوبية من الرياض. فيما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة. وقد تسجل كل من مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في المملكة غداً (33 درجة)، بينما تسجل طريف والقريات أدنى درجات حرارة بمعدل 7 درجات مئوية.

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