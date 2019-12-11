لينوفو تطرح أجهزة ThinkBook المحمولة في السوق السعودي

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أعلنت شركة لينوفو اليوم عن طرحها أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkBook في السوق السعودي، لتعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

وترى الشركة في ذلك مساهمة في رؤية 2030 التي تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة حجر الأساس في تحقيق رؤية المملكة.

وبحسب التوقعات، من المرجح أن تصل قيمة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج العربي إلى 920 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023، فيما ستبقى الشركات الصغيرة عنصرًا أساسيًا في تطوير الاقتصاد المحلي.

وبالحديث حول هذه النقطة، قالت الشركة في بيانها: “تؤمن لينوفو أن توفير التقنيات ميسورة التكلفة وذات الكفاءة العالية عامل حاسم في تعزيز نجاح الشركات والمساهمة في نجاح البلاد.”

على الجانب الآخر، تقول لينوفو أنها وجدت ما يقارب 60% من “القوى العاملة الجديدة”تقوم بإنشاء المحتوى والتواصل عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة الأنيقة ذات التصميم المتميز وهو الذي توفره سلسلتها. حيث يضم هذان الجيلان موظفين من جيل الألفية وما بعد الألفية ممن يصبَون لأداء المهام ذات المغزى ويتوقعون أن تجمع أجهزة الشركة المحمولة خصائص تفيد في العمل، الحياة، الشغف، وتحقيق الأهدف.

وبحسب الشركة، فإن تصميم ThinkBook يرتكز على أبحاث العملاء وخصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشتري عادةً أجهزة كمبيوتر محمولة مخصصة للمستهلكين، للحصول على مزايا التصميم المتميز والأسعار المناسبة، إلى جانب رغبتها باستخدام الخدمات الإضافية والضمانات الممددة والتي تعد احتياجات أساسية لأي شركة اليوم.

وتعليقًا على ذلك، قال محمد هليلي، المدير العام لشركة لينوفو في منطقة الخليج والمملكة العربية السعودية وشرق أفريقيا: “نشأ رواد الأعمال الشباب اليوم خلال استخدامهم لأحدث التقنيات ويتوقعون أن تزيد أجهزتهم من إنتاجيتهم وأن تتسم بالموثوقية وتتناسب مع نمط حياتهم. وصُممت سلسلة ThinkBook لتلبية هذه الشريحة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة،ونفخر بمساهمتنا في تحقيق أهداف المملكة العربية السعودية في تمكين وتسهيل نمو هذه الشركات”.

مزايا متعددة

بدأت الشركات الناشئة في مختلف مناطق العالم بتبني اتجاه يدعى “اختر جهازك الخاص” (CYOD). وبحسب الأبحاث الميدانية التي أجرتها لينوفو والتي ضمت 8,000 مشارك، فإن القوى العاملة الجديدة تولي أهمية كبيرة لمظهر أجهزتهم الحاسوبية وخصوصًا الألوان والمواد التي صنعت منها الحواسيب، ومع ذلك لايزالون يفضلون الاختيار من قائمة منسقة توفرها الشركة.

أضحت حواسيب ThinkBook المحمولة متوفرة في السوق السعودي بأحجام 13 و14 و15 بوصة. ويعمل جهازيّ ThinkBook 14 وThinkBook 15 الشهيرين بنظام تشغيل ويندوز 10 برو ومعالج إنتل الجيل العاشر، بجانب ذاكرة إنتل Optane وقرص تخزين SSD، بجانب تقنية WiFi 6 ووحدات معالجة الرسوميات المنفصلة، فضلًا عن قارئ بصمة مدمج.

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يتوفر ThinkBook 15 بسُمك 18.9 مم فقط، بينما يبلغ سُمك ThinkBook 14 نحو 17.9 مم، ويتمتع كلا منهما بمزايا صوت وعرض مميزة بفضل شاشة FHD الواسعة ومكبرات صوت Dolby Audio. كما يضيفان منفذ USB 3.1 (الجيل 2 ونوع C) نقل البيانات الضخمة وملفات الوسائط المتعددة الثقيلة وإدارتها بسرعة كبيرة.

وقد صممت لينوفو سلسلة ThinkBook S لتوفر أجهزة سهلة الحمل تضم جهاز ThinkBook 13s بحجم 13.3 بوصة. وهو جهاز يأتي مع هيكل أنيق وخفيف من الألمنيوم بالكامل مطلي بلون معدني كلمسة نهائية. ويأتي مزودًا بشاشة بحواف رفيعة. ومثلما الحال مع ThinkBook 14 و15، تمتلك سلسلة ThinkBook 13s معالجات إنتل المتطورة وشاشة FHD، بينما تضمن مكبرات صوت Dolby Vision وHarman الحصول على تجربة سمعية مميزة.

تجلب الأجهزة الجديدة تقنية الشحن السريع RapidCharge، حيث يمكن شحن 80% من البطارية خلال ساعة واحدة فقط، مما يتيح للمستخدمين شحن أجهزتهم بين الاجتماعات والعمل عند التنقل لفترة أطول.

تصميم أنيق

تتمتع أجهزة ThinkBook المحمولة بتصميم سلس وإمكانية فتحها حتى 180 درجة، وتتميز بإطار ضيق للغاية لتوفر شاشة أوسع في كومبيوتر محمول صغير..، وتأتي مصنوعة من الألمنيوم والمغنيسيوم ومطلية باللون الرمادي المعدني، كما تتسم بالخفة والجسم النحيل المناسب للاستخدام في المكتب أو المنزل أو أثناء التنقل.

وحول هذه النقطة، تقول الشركة: “يخضع كل من أجهزة ThinkBook لاختبارات المتانة والموثوقية لضمان قدرتها على الصمود في حالات السقوط والاصطدام وانسكاب السوائل والغبار ودرجات الحرارة القصوى.”

الدعم الخاص بالعمل

Thinkbook 15

تقول لينوفو أنها توفر مجموعة من الخدمات ذات المستوى التجاري الخاص بالشركات بما يشمل خدمات الدعم وتمديد فترات الضمان والترقيات مثل تقديم الدعم في مقر الشركة في يوم العمل التالي وخدمة الضمان حول العالم لتخفيض فترات الأعطال.

توفر أجهزة ThinkBooks خصائص الإدارة الذاتية التي تفيد بشكل خاص الشركات الصغيرة دون خدمات فريق الدعم المخصصة في موقع الشركة. ومنها برنامج Lenovo Vantage الذي طورته الشركة بنفسه وقامت بتثبيته على الجهاز مسبقًا لتوفير أدوات وقائية لتشخيص حالة الجهاز وإعدادات مخصصة وخاصية التثبيت التلقائي للتحديثات الهامة.

الأسعار والتوفر في المملكة العربية السعودية:

ThinkBook 13s ابتداءً من 3,899 ريال سعودي

ThinkBook 14 ابتداءً من 3,049 ريال سعودي

ThinkBook 15 ابتداءً من 3,049 ريال سعودي

*يُرجى ملاحظة أن الأسعار تتضمن ضريبة القيمة المضافة + ضمان لمدة 3 سنوات

تتوفر الأجهزة للشراء عبر الإنترنت من خلال متجر أعمال هب وفي متاجر الإلكترونيات المعروفة في المملكة.

