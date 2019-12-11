كروم الآن تحذر المستخدم في حال سرقة كلمة المرور

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أرسلت جوجل تحديث متصفح كروم الجديد اليوم والتي تتضمن عدد من التحسينات الأمنية من بينها حماية كلمة المرور حيث أصبح المتصفح يحذفك عندما يتم سرقة كلمة مرورك ونشرها على الشبكة.

لطالما كانت جوجل تحذر من إعادة استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب لدى المستخدم عبر عدة أدوات كإضافة خاصة بالمتصفح أو أداة التحقق من قوة كلمة المرور. لكن الآن أصبحت حماية كلمة المرور مدمجة بالمتصفح وتظهر لك تحذيراً عند تسجيل الدخول إلى موقع بكلمة مرور سبق سرقتها ونشرها عبر الشبكة.

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إضافة لهذا التحذير، عملت جوجل على تطوير خاصية الحماية من الاصطياد من خلال قائمة محدثة كل نصف ساعة تحوي أشهر مواقع الاصطياد لتحذرك منها عند الدخول إليها.

ولو كنت تستخدم عدة حسابات مستخدمين على كروم أو تتشارك بحاسبك مع أشخاص آخرين..، ستعرض جوجل بطريقة أفضل الآن لتخبرك أي ملف مستخدم قيد الاستخدام من خلال عرض اسمه أيضاً إضافة للصورة وبذلك تتأكد أن كلمات المرور تحفظ في الحساب المطلوب.

