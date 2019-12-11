شرطة تبوك تفند فيديو واقعة صاحب «السيارة المسروقة»: رفض التعاون

نفى المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، صحة ما يتم تداوله عن مقطع فيديو يتذمر فيه أحد المواطنين من عدم تفاعل الدوريات الأمنية وشرطة محافظة حقل مع بلاغه عن تعرض سيارته للسرقة.

وباشرت شرطة محافظة حقل، بتاريخ 1441/4/12هـ، بلاغًا من المواطن الذي يتحدث في مقطع الفيديو عن سرقة سيارته وعدم اتهامه أحد بذلك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حينه، إلا أنه امتنع عن التعاون لاستكمال إجراءات التحقيق في البلاغ المقدم منه.

وأضافت الشرطة أنه «بعد اتصاله وإفادته بالعثور على السيارة في أحد الأودية، التي تبعد 30 كم عن المحافظة، بادرت الجهات الأمنية المختصة بالبحث عنه وضبطه، وباستجوابه اتهم شخصين بسرقة سيارته، وتم استدعاؤهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة».