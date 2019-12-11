بالصور.. «تجربة المريض» تساهم بمبادرتين في يوم التطوع بالطائف

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف صالح المؤنس حفل افتتاح المبادرات التطوعية تحت شعار «تطوعي صحة 3»، وتأتي المبادرات، تزامنًا مع فعاليات يوم التطوع العالمي، بمشاركة العديد من الجهات الصحية ذات العلاقة والتي أقيمت بمحافظة الطائف، وكان من بين المشاركين في الحفل «إدارة تجربة المريض بصحة الطائف»، والتي شاركت بمبادرتي «رأيك يهمنا»، «حقك علينا».
وقالت مديرة إدارة تجربة المريض بصحة الطائف وجدان الزايدي، إن هذه الفعاليات شهدت حضورًا كثيفًا من قبل المواطنين والمستفيدين تجاوز عددهم حوالي 2000 شخص؛ حيث تم توزيع المطويات التوعوية والتثقيفية.
وأوضح رئيس العلاقات العامة بإدارة تجربة المريض ماجد الخديدي، أن فعاليات يوم التطوع الصحي بمحافظة الطائف شهدت مشاركة العديد من الإدارة الحكومية بالتعاون مع الشؤون الصحية، فشاركت إدارة التأهيل الشامل للذكور، وجمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة للرجال والنساء والأطفال بمسمى: «مبادرة لأجلكم» و«دفئكم غايتنا» و«أنتم أولويتنا».
وأكد «الخديدي» بأنه تم تقديم مطويات ومنشورات تعريفية وهدايا تذكارية لاقت استحسان المواطنين والفئة المستهدفة، وقد تجاوزت أكثر من خمسة آلاف مطوية ومنشور وهدية.
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