مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الأربعاء 1441/4/14 هـ الموافق 2019/12/11 م واس

الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

05:51ت م

0369



www.spa.gov.sa/2009621 الثلاثاء 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس05:51ت م0369

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.