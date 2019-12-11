شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أرصاد: على سالكي الطرق الحذر من الضباب والان نبدء بالتفاصيل
نبه الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عبر حسابه في تويتر، سالكي الطرق بالحذر أثناء القيادة نتيجة الضباب الذي يغطي رقعة واسعة في أنحاء المملكة، صباح اليوم على "شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب الرياض، القصيم، الشرقية وسينجلي مع حمأة الشمس الضباب باللون الأبيض".
كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض).
وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
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