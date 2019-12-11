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النفط عند 64.34 دولار للبرميل بدعم اتفاق أوبك
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، حيث استمر الدعم المستمد من اتفاق أوبك الأسبوع الماضي مع منتجين آخرين على تعميق تخفيضات الإنتاج في 2020، لكن توترات التجارة الأمريكية الصينية ألقت بظلالها على توقعات الطلب.
وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 9 سنتات إلى 64.34 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 59.24 دولار للبرميل.
كان الخامان القياسيان تراجعا 0.2% و0.3% على الترتيب الإثنين.
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون متحالفون معها مثل روسيا على تعميق تخفيضات الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار.
لكن مهلة 15 ديسمبر/ كانون الأول لفرض الجولة التالية من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية أثقلت كاهل الأسواق.
وقال جين مكجيليان، مدير أبحاث السوق في ترادشن إنرجي: "بما أن المنتجين أعلنوا خفضا إنتاجيا الأسبوع الماضي، فإن السوق متماسكة عند أقل بقليل فحسب من ذروة 3 أشهر.. في غياب اتفاق تجارة أمريكي - صيني، تجد السوق صعوبة في مواصلة موجة الصعود هذه".
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