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التعاون الخليجي: المليشيات الحوثية ترتكب جرائم حرب في المنطقة
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الثلاثاء، أن استمرار المليشيات الحوثية بمواصلة الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية هو مخالفة للقانون الدولي والإنساني.
وأشار المجلس في ختام دورته الـ40، إلى أن إطلاق المليشيات الحوثية للقوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، تمثل جرائم حرب وتهديداً حقيقياً للأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح المجلس، أنه يحق لقيادة التحالف العربي باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والإنساني.
وشدد المجلس، على ضرورة منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية المدعومة من إيران التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
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