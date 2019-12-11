جي مايل تتيح إرفاق عدة رسائل معاً ضمن رسالة واحدة

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أتاحت جوجل ميزة جديدة في بريدها الالكتروني جي مايل تتيح إرسال عدة رسائل معاً كمرفق برسالة بريدية جديدة ما يتيح إعادة توجيه الرسائل بطريقة أبسط.

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تجري العملية ببساطة عبر اختيار الرسائل التي تريد إعادة توجيهها بوضع إشارة صح عليها وقم بعمل سحب وافلات للرسائل معاً ضمن رسالة جديدة، أو باختصار اضغط بزر الفأرة الأيمن واختر خيار “Forward as an attachment” ليتم إعادة توجيهها كرسالة جديدة مرفق بها الرسائل المحددة.

لو كنت ممكن يقومون بإعادة إرسال رسائل متعددة دائماً، ستساعدك هذه الميزة في اختصار الوقت. مثلاً هناك عدة رسائل تتعلق بموضوع معين وتريد إرسالها لنفس الأشخاص، فبدلاً من إرسالها بشكل منفصل، يتم الآن إرسالها معاَ ضمن رسالة واحدة كمرفقات.

الميزة حالياً تتاح تدريجياً للمستخدمين ولا نعرف متى ستتوفر للجميع، لكن عندما يظهر لك الخيار المذكور فإنها ستكون قد تفعلت لديك.

