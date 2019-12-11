تويتر في السعودية تسلط الضوء على أبرز أحداث الرياضة في 2019

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كما هي العادة، ومع اقتراب عام 2019 من نهايته، تستعرض تويتر أهم الأحداث التي تفاعل معها المستخدمين عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها. كما تسلط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة حول الرياضة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

أهم الفعاليات الرياضية التي أقيمت هذا العام واستقطبت أكثر التغريدات:

تستعرض تويتر أكثر الأحداث التي تفاعل معها المستخدمين عبر المنصة خلال العام الحالي من بدايته وحتى الشهر الماضي.

نهائي كأس العرب للأندية الأبطال (العين الإماراتي)

مهرجان WWE سوبر شو داون 2019 (جدة، المملكة العربية السعودية)

عرض WWE كراون جول 2019 (جدة المملكة العربية السعودية)

تتضمن القائمة التالية التغريدات الأكثر إعادة للتغريد في المملكة العربية السعودية لكل شهر، والتي هيمن عليها نادي الهلال:

يناير:

فبراير:

مارس:

أبريل:

مايو:

يونيو:

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يوليو:

أغسطس:

سبتمبر:

أكتوبر:

نوفمبر:

أكثر وسوم فرق كرة القدم استخدامًا في التغريدات:

أما بالحديث عن وسوم الفرق “هاشتاغ” الأكثر مشاركة واستخدامها في المنطقة، فإن الأندية السعودية لا سيما أندية القمة منها حازت على التفاعل الأكبر، وهي بالترتيب:

#الهلال (نادي الهلال)

#النصر (نادي النصر)

#الاتحاد (نادي الاتحاد)

#الأهلي (نادي الأهلي)

#الشباب (نادي الشباب)

#التعاون (نادي التعاون)

أكثر وسوم المباريات استخدامًا في التغريدات:

وبملاحظة أكثر المباريات التي شهدت تفاعل بين المستخدمين على المنصة خلال العام، نرى أن مبارات الاتحاد والنصر هي الأكثر تفاعلًا، وهو أمر منطقي بعض الشيء خاصة وأن وسوم هذه الأندية من أكثر 3 استخدامًا على المنصة.

#الاتحاد_النصر (مباراة الاتحاد والنصر)

#الهلال_التعاون (مباراة الهلال والتعاون)

#النصر_الباطن (مباراة النصر والباطن)

#الهلال_السد (مباراة الهلال السعودي والسد القطري)

أكثر اللاعبين الذين تم الإشارة إليهم:

انضم إلى تويتر لاعب كرة القدم بنادي الهلال ميلوس ديجينك (@milosdegenek45) إلى المنصة خلال العام. فيما شهدت المنصة الاشارة لعدد من اللاعبين تصدرهم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، وإليكم باقي القائمة:

@BafGomis (بافيتيمبي غوميز)

@SamiAlJaber (سامي الجابر)

@mbsh_10 (محمد الشلهوب)

@M_Abdullah_9 (ماجد عبد الله)

وتعرض القائمة التالية أكثر لاعبي كرة القدم في الأندية السعودية استقطابًا للتغريدات:

عبد الرازق حمد الله (النصر)

فهد المولد (الاتحاد)

أحمد الشمراني (الحزم)

محمد الشلهوب (الهلال)

سعيد المولد (الأهلي)

محمد السهلاوي (الشباب)

وللاحتفال بنهاية 2019 وتقربًا للعام القادم، ستطلق تويتر الرمز التعبيري السنوي يوم 10 ديسمبر، والذي سيظهر مع التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

#ThisHappened

حدث_في_2019



