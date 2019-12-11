مساعد جوجل النسخة العربية يحصل على مزايا أخرى ويصل 15 بلد عربي جديد

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ضمن مؤتمرها الذي نظمته في دبي في الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة جوجل عن عدة مزايا تضيفها للنسخة العربية من مساعدها وجلبه إلى 15 بلد عربي جديد. ليتمكن ملايين المستخدمين في المنطقة من التمتع بمهارات مساعد جوجل الذكية.

وأعلنت الشركة في مؤتمرها، اليوم، أن المساعد الصوتي سيصل الإمارات العربية المتحدة، اليمن، فلسطين، عمان، الكويت، البحرين، قطر، العراق، ليبيا، الجزائر، تونس، الأردن، لبنان، موريتانيا، والمغرب. وذلك بعد أن توفر المساعد لأول مرة في المنطقة هذا العام في المملكة العربية السعودية ومصر.

يقدم مساعد الصوتي العديد من المزايا للمستخدمين، حيث يمكن معه تنبيه المستخدم أو الاتصال بشخص محدد من جهات الاتصال بالقول “أوك جوجل، اتصل بأخي” أو “أوك جوجل، أيقظني في السابعة”. كما يستطيع الإجابة عن الكثير من التساؤلات دون الحاجة للبحث عنها، فمثلًا يستطيع الإجابة عن المسافة مع المطار عند سؤاله “أوك جوجل، ما هي أسرع الطرق للمطار”.

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كما يوفر جوًا من الرفاهية والتسلية بالعديد من الأحيان، حيث يمكن خلاله طلب الاستماع إلى نكتة أو أغنية وغيرها الكثير. والمميز في هذا المساعد والتحديثات التي تصله، هو قدرته على فهم لهجات عربية مختلفة بعد أن كانت عائق في تطويره.

تقول جوجل أن أكثر من نصف عمليات البحث تتم عبر الهواتف، لذلك ترغب بتقديم الاستفادة القصوى عبر خدماتها مثل المساعد.

وبحسب ما تحدثت به الشركة، فإن مساعدها أصبح قادرًا على التفريق بين الكلمات العربية التي تتشابه كتابتها بالأحرف بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل مع اللغة..، وهو ما يعتبر أمرًا معقدًا. فمثلًا سيتمكن المساعد من فهم إذا كانت كلمة “عقد” هي بفتح العين وبمعنى اتفاق بين طرفين، أو بكسر العين وبمعنى سلسلة للرقبة.

بهذه القدرات مع اللغة العربية سيصبح مساعد جوجل الصديق الودود على الهواتف الذكية للمستخدمين في هذه المنطقة إن صح التعبير.

إليكم قائمة الأوامر الأكثر استخدامًا مساعد جوجل ، وفقًا للشركة:

اتصل بـ

العب لعبة

كيف حال الطقس

أيقظني بعد 8 ساعات

لماذا السماء زرقاء؟

ما هو اسم هذه الأغنية؟

شغل أغاني فيروز على يوتيوب

التقط سيلفي

اخبرني نكتة

