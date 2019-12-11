مايكروسوفت توقف دعم تطبيقات أوفيس على الهواتف التي تعمل بنظام ويندوز في 2021

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أعلنت شركة مايكروسوفت أنها ستتوقف عن دعم تطبيقات حزمة أوفيس على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ويندوز 10 والتي كانت تطورها في السنوات الماضية، وسيدخل الأمر حيز التنفيذ في العام 2021 وبالتحديد في 12 يناير. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة في بداية العام عن توقف دعم النظام على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام ويندوز 10 بنهاية 2019.

وبهذا القرار، فإن المستخدمين لن يتمكنوا من الحصول على تحديثات حماية أو اصلاح مشاكل وغيرها مع بداية العام 2021.

وبطبيعة الحال، يشمل هذا القرار تطبيقات مايكروسوفت وورد، إكسل، بوربوينت، وون نوت، بجانب باقي الأدوات والتطبيقات الموجودة في الحزمة.

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وقالت مايكروسوفت في إعلانها بأن المستخدمين عليهم التحول إلى تطبيقات أوفيس على نظامي تشغيل أندرويد و iOS في حال أرادوا التمتع بالتطبيقات على هواتفهم، خاصة وأن التحديثات الأمنية ستتوقف على الهواتف التي تعمل بنظام ويندوز 10.

بعد الإعلان عن إيقاف الدعم للكثير من المزايا وحتى النظام نفسه على هواتف مايكروسوفت، فهذه الخطوة كانت متوقعة من الشركة.

على أي حال..، حتى ولو لم توقف الشركة الدعم للتطبيقات على الهواتف التي تعمل بنظام ويندوز، فهي بطي النسيان بالواقع.

حيث أن السؤال الذي يدور حاليًا، كم شخصًا مازال يعمل على هواتف ويندوز؟

