الجدعان: استطعنا خفض العجز من 12% إلى 4.7% هذا العام

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قال وزير المالية محمد الجدعان، إن الحكومة استطاعت خفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات الماضية من مستويات 12% ليصل إلى 4.7% هذا العام.

وأضاف في المؤتمر الصحفي للميزانية العامة لعام 2020، ردًا على سؤال “أرقام”، أنه من المهم التركيز على دعم النمو الاقتصادي وهو هدف رئيسي للحكومة والتأكد من الاستدامة المالية.

وأوضح أن انخفاض الإنفاق الفعلي لعام 2019 عن التقديري جاء لسببين الأول يتمثل في تحقيق نتائج مميزة في كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في بعض المشاريع التي تم البدء فيها في 2019.

وبين أن كفاءة الإنفاق ساهمت في انخفاض تكاليف بعض المشاريع وبرامج التشغيل والصيانة إضافة إلى تحقيق نجاحات مميزة في القطاعات الحكومية بالعمل مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.

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وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، قال الجدعان، إن بعض المشاريع الحكومية التي بدأت الدولة العمل فيها في عام 2019 كان من المفترض أن تصرف عليها الحكومة مثل مشاريع التحلية ومشاريع الصرف الصحي وبعض المشاريع التعليمية (المدارس)، ولكن صرف عليها القطاع الخاص من خلال عقود طويلة الأجل مع الحكومة.

وأكد أن الحكومة لم تكن متحفظة فيما يخص الإنفاق ولكن التحفظ كان فيما يتعلق بالإيرادات وذلك بسبب التطورات الاقتصادية العالمية وتوقعات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن ذلك لم يمنع الحكومة من الاستمرار في الإنفاق العالي.

وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي مستمر على القطاعات المستهدفة التي تحقق توفير خدمات أفضل للمواطنين وتنمية اقتصادية وتمكين القطاع الخاص لخلق المزيد من الوظائف.

وأعلنت المملكة أمس، عن الميزانية العامة للدولة لعام 2020، حيث قدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 833 مليار ريال والنفقات العامة بـ 1020 مليار ريال..، أي بعجز متوقع بحدود 187 مليار ريال.

وأظهرت بيانات وزارة المالية انخفاض الإنفاق الفعلي لعام 2019 إلى 1048 مليار ريال مقارنة بإنفاق تقديري بـ1106 مليارات ريال.

