إعفاء رئيس بلدية بجازان وكف يد متورطين بالمشاريع الوهمية بالمنطقة

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أعلنت مصادر إعلامية ، أنه تم إعفاء رئيس إحدى بلديات منطقة جازان، عن عمله بعدما كشفت “نزاهة” من خلال تحقيقاتها، وجودَ مشاريع مليونية وهمية، وجرى تكليف بديل عنه لتسيير العمل.

يُشار أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنطقة جازان، تُحقق في معلومات عن وقوع فساد بإحدى بلديات المنطقة، وتَمثّل ذلك في صرف مبالغ كبيرة على مشاريع غير موجودة على الواقع وتسليم المبالغ للمقاولين.

وطالبت الهيئة بتطبيق الأنظمة ضد مَن يثبت فساده وتورطه في القضية، وينتظر كف يد عدد من المتورطين في القضية الجديدة عن العمل حتى نهاية التحقيقات.

