السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب غربي تركيا



أنقرة 13ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريشتر، مساء اليوم الثلاثاء قضاء "ألطي أيلول" بولاية باليكسير غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان أوردته وكالة أنباء الأناضول أن الزلزال وقع على عمق7 كيلو متر.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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02:39ت م

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