السعودية اليوم / بدء أعمال المؤتمر التنفيذي لاتحاد سائقي النقل البري في إفريقيا الغربية



نواكشوط 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بدأت اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المؤتمر التنفيذي لاتحاد سائقي النقل البري في إفريقيا الغربية "اكراوو"، بالإضافة إلى موريتانيا والمغرب.

ويعالج المؤتمر على مدى يومين موضوعات تتعلق بالجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية وأخطارها على المنطقة ودور السائقين في ذلك خدمة للوحدة الوطنية لبلدانهم.

وحث رئيس اتحاد السائقين بغرب إفريقيا إبراهيم رابو، على تحقيق اندماج إقليمي لغرب إفريقيا ومكافحة الشحن الزائد وعراقيل حرية تنقل الأشخاص والممتلكات بين هذه البلدان والسهر على تكوين السائقين.

تضم بلدان غرب إفريقيا بينين و بوركينا فاسو و ساحل العاج ومالي و النيجر وعددا من الدول الاخرى .

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02:30ت م

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