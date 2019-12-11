السعودية اليوم / النيجر تعتمد "التاغدال" كلغة وطنية جديدة في البلاد



نيامي 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

صادق مجلس نواب النيجر خلال جلسة عامة، على القانون المتعلق باعتماد "التاغدال" كلغة وطنية جديدة في البلاد.

ويهدف القانون الجديد، إلى الحفاظ على لغة "التاغدال" كلغة وطنية والترويج لها الى جانب العربية، والتاماجاك والسونراي.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 2001 ، شرعت النيجر في عملية للترويج للغاتها الوطنية من خلال اعتماد قانون يحدد شروط تعزيز هذه اللغات وتطويرها.

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