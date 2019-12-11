شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «مارين» تتولى رئاسة وزراء فنلندا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في تصريح لها: " لقد وعدنا شعب فنلندا بإحداث تغيير، والآن علينا أن نحافظ على هذا الوعد، وفي يونيو اتفقنا على برنامج حكومي, وأعتقد أنه من خلال العمل سنستعيد ثقة السكان".
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. «مارين» تتولى رئاسة وزراء فنلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.