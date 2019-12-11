شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «مارين» تتولى رئاسة وزراء فنلندا والان نبدء بالتفاصيل

توّلت الفنلندية سانا مارين منصب رئيسة الوزراء رسمياً اليوم، بعد حصولها على ثقة البرلمان المكون من مجلس واحد بغالبية 99 مقابل 70 صوتًا.

وقالت في تصريح لها: " لقد وعدنا شعب فنلندا بإحداث تغيير، والآن علينا أن نحافظ على هذا الوعد، وفي يونيو اتفقنا على برنامج حكومي, وأعتقد أنه من خلال العمل سنستعيد ثقة السكان".