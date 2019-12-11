شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يدعو لتبني مبادرات تطوعية ذات قيمة مضافة والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة أمس، هاكثون مليون متطوع، والذي تنظمه أمانة المنطقة الشرقية، بالشراكة مع عدد من الجهات.

» فرص نوعية

ونوه سموه بما أولته رؤية المملكة 2030 من اهتمام بالمتطوعين، وحرص على رفع الفرص التطوعية المتاحة، وتحويلها لفرص نوعية، مبينا سموه أن الاهتمام المتزايد بالجانب التقني، يتوافق مع ما رسمته رؤية المملكة من التحول نحو المجتمع الرقمي، وصولا إلى الاقتصاد الرقمي، داعيا الجهات المهتمة بالتطوع والمتطوعين للعمل الجاد نحو مأسسة العمل التطوعي، ورفع القيمة الاقتصادية للمساهمات التطوعية، عبر إتاحة فرص تطوعية تخصصية، وتبني مبادرات تطوعية ذات قيمة مضافة، والحرص على استثمار الجهود التطوعية فيما يعود بالنفع على الوطن والمجتمع، مشيدا سموه بخطوة أمانة المنطقة الشرقية في تعزيز الشراكات المجتمعية، متمنيا سموه لفريق العمل في هذه الفعالية التوفيق.

وقد بارك سموه توقيع عدد من الاتفاقيات بين أمانة المنطقة الشرقية مثلها أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، وجمعية العمل التطوعي مثلها رئيس مجلس الإدارة نجيب الزامل، وجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة مثلها م.خالد الزامل، وجمعية أصدقاء البيئة مثلها م.طلال الرشيد.

» جلسات حوارية

ويستمر الملتقى لمدة يومين على مسرح الأمانة بالدمام، متضمنا مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية؛ بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي وتطوير الكفاءات الوطنية من مطورين ومبرمجين، وكذلك تعزيز الجانب الفكري والإبداعي.

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» أعمال تطوعية

ورفع أمين المنطقة الشرقية م.فهد الجبير، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على رعايته الكريمة وتدشينه للملتقى، مشيدا بما تشهده المملكة من تطور ونجاحات كبيرة بمنظومة الأعمال التطوعية للأفراد والجهات الرسمية، والتي استفاد منها المجتمع بمختلف المجالات الحياتية بدعم من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مشيرا إلى القفزة النوعية التي حققتها المنطقة الشرقية بالعمل التطوعي حتى أصبحت رائدة في هذا المجال نظير ما يوليه سموه الكريم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، من دعم ورعاية لكافة الأعمال والأنشطة التطوعية الخيرية التي يقدمها الأفراد والجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك القطاع الثالث.

» المجتمع التقني

وأشار م.الجبير إلى أن ملتقى التطوع الأول يأتي امتدادا لرؤية المملكة 2030 في المجال الاجتماعي، وتحقيقا لأهدافه في تطوير منظومة العمل التطوعي والوصول لعدد مليون متطوع سنويا، مبينا أن الهدف الأساسي للملتقى هذا العام هو تشجيع المجتمع التقني من أفراد وجهات على البرمجة والتصميم لإنتاج تطبيقات تفاعلية تخدم التطوع في مجالات مختلفة وبفترة قصيرة تحت شعار «هاكثون مليون متطوع»، إضافة للأهداف الأخرى التي تتمثل في الارتقاء بالأعمال التطوعية مع تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز دور المملكة كرائدة بمجال التقنية، وكذلك نشر ثقافة الإبداع الفكري التقني.

» شراكات مجتمعية

من جهته، أوضح وكيل الأمين للخدمات م.زياد مغربل أن الملتقى تنفذه الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ومشاركة العديد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، ويستمر يومين متضمنا نخبة من ورش العمل والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية التي تهدف جميعها لتطوير العمل التطوعي وتكامل الجهود بين مختلف هذه الجهات، مبينا أنه تم إقرار 3 جوائز مالية بإجمالي 60 ألف ريال للتطبيقات التقنية الفائزة بمسابقة «هاكثون مليون متطوع»، والتي يتنافس خلالها مجموعة من المبرمجين والمطورين والمصممين المختصين بالتقنية لتقديم أعمال تخدم التطوع المجتمعي.