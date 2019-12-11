شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ولي أمر يشاركون أبناءهم في برنامج مدرسي والان نبدء بالتفاصيل

شارك 20 ولي أمر في مهرجان برنامج «أرباحي بقيمي ومهاراتي» الذي أقامته مدرسة اليرموك الابتدائية بصفوى لغرس العديد من القيم النبيلة والمهارات الحياتية للطلاب. وقد أشرف أولياء الأمور على أبنائهم وهم يتبضعون في أحد الأسواق بصفوى ومراقبتهم بعد تقييدهم بمعايير القيادة وقيمة التبضع والمبلغ المصروف والوقت والتعامل مع الآخرين ونوعية السلعة والتعاون والهدوء والتخطيط.

وأوضح قائد المدرسة فؤاد نصرالله أن برنامج «أرباحي بقيمي ومهاراتي» هو مشروع حياة وغرس القيم المتعددة، ويسعى لتأسيس القادة ومصنع للأجيال، فالبرنامج يهتم بتوجيه الطلاب وتعريفهم بمعترك الحياة، وكيف يتصرفون مع الآخرين في المواقف العديدة. وأشار إلى أن البرنامج ركيزته الطالب ويكون ذلك بإشراف ومتابعة أولياء الأمور، حيث يبدأ البرنامج بالإفطار في المدرسة وينتهي بحث أولياء الأمور لأبنائهم بالتبرع بجمعية الصفا الخيرية بصفوى؛ وذلك لتأصيل أهمية التطوع والعطاء والبذل في نفوس الطلاب.

وأبان ولي الأمر رائد السعيد أن البرنامج كان رائعا، ويصقل شخصية الطفل منذ الصغر. وقال متابع البرنامج حسن الجنبي: إن البرنامج يركز على تكوين 4 مجموعات من الطلاب كل مجموعة مكونة من 5 أفراد، وأعطيناهم مبلغا من المال للتبضع بزمن مدته 25 دقيقة، وألزمناهم بشراء البضائع الصحية، وعدم شراء سلعة أكثر من 10 ريالات.