شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية: الوطن يتقدم بجهود الجميع خاصة المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

هنأت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود حرم أمير المنطقة الشرقية العاملين في حقل التعليم خلال رعايتها فعاليات «مهرجان تكريم سفيرات التفوق العلمي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠هـ» الذي نظمته إدارة تعليم المنطقة الشرقية مساء أمس الأول بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد، وعدد من القيادات التعليمية، وسط مشاركة الطالبات والأمهات.

وقد أعربت سموها عن سعادتها خلال وقوفها وتكريمها للطالبات والداعمين قائلة: «هنيئا لنا بكن، نحن نفخر بكل تفوق تحصل عليه المملكة في أي مجال، وفي مقدمته التعليم، متمنية التوفيق للطالبات في ظل دعم قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لافتة سموها إلى أن الوطن يتقدم بجهود الجميع وخاصة المتفوقين، ومن خلال الجميع نحقق الصورة الأجمل لوطننا، فهنيئا لكن ومبروك للوطن وللآباء والأمهات وللتعليم الذي يولي اهتماما بكن».

بدوره شكر مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان، في كلمة مسجلة له صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل على رعايتها وتشريفها لهذه المناسبة الغالية، مهنئاً في الوقت نفسه خلال كلمته بناته المتفوقات على ما حققنه من تفوق وتميز ونجاح.

وقدمت الفهيد شكرها لراعية الحفل صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل لدعمها المتواصل لتعليم المنطقة، داعية خلال كلمتها بالتوفيق لبناتها الطالبات وأهدت تفوقهن وما تحقق في المحافل المحلية والدولية لسموها، حيث حصلت الطالبات على المركز الأول، في اختبار القدرات والتحصيلي في المدارس الحكومية، وحصولهن على أعلى نسبة بين مناطق المملكة من مؤسسة موهبة للطالبات الموهوبات، كما حصلن على المراكز الأولى في كافة المشاريع الوزارية انطلاقاً من المسرح المدرسي والرسم والفن التشكيلي كذلك الخط العربي والزخرفة والروبوت، إضافة إلى الأولمبياد والرياضيات. يذكر أن الحفل تضمن تقديم لوحة استعراضية بعنوان «مقومات التفوق» تبعها أوبريت «أجمل بلد» ثم كلمة سفيرات التفوق قدمتها طالبة، تلاها مسيرة سفيرات التفوق العلمي.