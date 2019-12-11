تأخرت.. فأمطرت.. فأربكت

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أمطار أمس أدت لارتفاع منسوب المياه بالشوارع والأحياء، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة، وخروج الموظفين والطلاب، الأمر الذي استدعى رفع درجة الحذر في القيادة، وعمل الجهات ذات العلاقة على سلامة المواطنين.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا، حذرت فيه من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط من الرياح السطحية، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الأمطار تشمل الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، وبقيق، ورأس تنورة.
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