شكرا لقرائتكم خبر عن تأخرت.. فأمطرت.. فأربكت والان نبدء بالتفاصيل

أمطار 2019 في المنطقة الشرقية لم يسبقها تمهيد.. ولم تعرف موسم «الوسمي»، وتوقّعهاتها لم تكن دقيقة، وحين أمطرت أمس الثلاثاء؛ أربكت المرور، وتسبب ذلك في زحام وحوادث.

أمطار أمس أدت لارتفاع منسوب المياه بالشوارع والأحياء، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة، وخروج الموظفين والطلاب، الأمر الذي استدعى رفع درجة الحذر في القيادة، وعمل الجهات ذات العلاقة على سلامة المواطنين.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذارا، حذرت فيه من أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط من الرياح السطحية، بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الأمطار تشمل الأحساء، والجبيل، والخبر، والدمام، والقطيف، وبقيق، ورأس تنورة.