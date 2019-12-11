شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات ميدانية لتسيير حركة المرور والان نبدء بالتفاصيل

دعا مرور المنطقة الشرقية مستخدمي الطرق لأخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار الغزيرة، موضحا أن التواجد في الميدان مستمر؛ من أجل تسيير حركة السير والتنظيم المروري، ومباشرة مواقع تجمعات المياه، وعملت الدوريات الميدانية التابعة لجهاز المرور على تغطية كل الشوارع والأماكن المزدحمة؛ لتسهيل وتنظيم سير المركبات، وأهاب المرور بقائدي المركبات اتباع تعليمات السلامة المرورية أثناء القيادة، ووجهت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيها لقادة المركبات بالحيطة والحذر؛ بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

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