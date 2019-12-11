شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يوجه بمضاعفة الجهود في المناطق غير المخدومة بالتصريف والان نبدء بالتفاصيل

غمرت مياه الأمطار المنطقة الشرقية، أمس، وارتفع منسوب المياه بالشوارع والأحياء، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية، خاصة في أوقات الذروة، وخروج الموظفين والطلاب، الأمر الذي استدعى رفع درجة الحذر في القيادة، وعمل الجهات ذات العلاقة على سلامة المواطن.

ونظم أمين أمانة المنطقة الشرقية، م.فهد الجبير، جولة خلال فترة هطول الأمطار، على كافة الطرق والأنفاق والشوارع في حاضرة الدمام، موجها بالعمل على تنفيذ الخطط المعدة لمثل هذه الظروف، والعمل مع كافة الجهات ذات العلاقة على تكاتف الجهود، والعمل على تصريف المياه في الأحياء والشوارع والأنفاق، عبر شبكات التصريف في الأماكن المخدومة، ومحطات الضخ المتنقلة، والفرق الميدانية، وإنهاء كافة الإجراءات التي تخص الحالة المطرية في وقت قياسي، وذلك لسلامة مرتادي الطرق، والتأكد بشكل تام من خلوها والأحياء من تجمعات مياه الأمطار.

ووجه م.الجبير كافة رؤساء البلديات، والإدارات المعنية، بالخروج الميداني مع مقاولي النظافة، والفرق الميدانية بكافة المدن والمحافظات، والتنسيق مع وزارة النقل في الطرق، لمتابعة سحب تجمعات المياه، ومضاعفة الجهود في المناطق غير المخدومة بالتصريف، ومضاعفة تواجد المضخات والفرق الميدانية، وسرعة الاستجابة لكافة البلاغات، ومعالجتها فورا.