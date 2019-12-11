شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة: تسخير كافة الإمكانات لتصريف المياه والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل أمين أمانة المنطقة الشرقية المساعد لشؤون البلديات، والمتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان، أن الأمانة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية في وقت مبكر، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل المرور، والدفاع المدني، والنقل، والمياه، حيث تمت السيطرة على المناطق التي تأثرت جراء الأمطار، والتي لا توجد بها شبكات، أما المناطق المخدومة بالشبكة، فلا توجد بها أي مشاكل بالتصريف، ويتم معالجتها في وقت قياسي.

وأشار الصفيان إلى انسيابية الحركة في أنفاق حاضرة الدمام، ومضخات الأنفاق، التي تعمل بشكل كامل، لتفادي أي تجمع للمياه، مؤكدا جاهزية محطات التصريف التي تعمل على تصريف المياه بشكل مستمر، وسحب تجمعات الأمطار منذ الساعات الأولى للحالة المطرية.

وأوضح أن الأمانة سخرت كافة الإمكانيات للعمل على تصريف مياه الأمطار في الأحياء التي لم يصلها التصريف، من خلال المضخات العملاقة، وأجهزة التصريف، لتكون المنطقة أو الحي خاليا تماما من تجمعات الأمطار، مشيرا إلى استعداد الأمانة لاستقبال الملاحظات على رقم البلاغات الأمانة 940، والذي يعمل على مدار الساعة من أجل استقبال كافة البلاغات والملاحظات.

وأضاف: إنه من المتوقع أن تكون بعض أحياء الحاضرة، التي حصل بها تجمعات مياه، خالية تماما من تجمعات المياه في فترة وجيزة، واستمرار العمل على مدار الساعة من أجل الانتهاء بشكل كامل من كافة مناطق تجعمات المياه، الأمر الذي يستدعي العمل المستمر من أجل عودة الحركة لطبيعتها.