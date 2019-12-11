شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نفقي الأمير نايف وعمر بن الخطاب مع «الملك فهد» احترازيا والان نبدء بالتفاصيل

قال مدير إدارة الأزمات والكوارث بأمانة المنطقة الشرقية م.منصور العسيري لـ«اليوم»: إن الأمانة حصرت أكثر المناطق الحرجة في المنطقة، ومن ضمنها حاضرة الدمام، حيث تمت مباشرتها والتعامل معها وتأمينها جراء سقوط الأمطار.

وذكر العسيري أن من ضمن هذه المناطق، نفق الأمير نايف، تقاطع الملك فهد، الذي تم إغلاقه احترازيًا، بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه، وكذلك نفق الملك فهد، تقاطع عمر بن الخطاب، الذي تم إغلاقه احترازيًا أيضًا، بالإضافة إلى مناطق التجمعات، مثل حي المنار، وطريق الخوارزمي في غرب الدمام، مضيفًا إنه تم التعامل مع طريق الخوارزمي بحسب ما هو مرسوم في الخطة.