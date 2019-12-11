شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نفقي الأمير نايف وعمر بن الخطاب مع «الملك فهد» احترازيا والان نبدء بالتفاصيل
وذكر العسيري أن من ضمن هذه المناطق، نفق الأمير نايف، تقاطع الملك فهد، الذي تم إغلاقه احترازيًا، بسبب ارتفاع منسوب المياه فيه، وكذلك نفق الملك فهد، تقاطع عمر بن الخطاب، الذي تم إغلاقه احترازيًا أيضًا، بالإضافة إلى مناطق التجمعات، مثل حي المنار، وطريق الخوارزمي في غرب الدمام، مضيفًا إنه تم التعامل مع طريق الخوارزمي بحسب ما هو مرسوم في الخطة.
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