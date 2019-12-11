شكرا لقرائتكم خبر عن 120 بلاغا لـ«الهلال الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

تلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، 120 بلاغا، خلال هطول الأمطار بالمنطقة، وذلك يوم أمس، ابتداء من الساعة الثانية عشرة صباحا، حتى الواحدة ظهرا.

وتنوعت البلاغات ما بين 43 بلاغا لحالات حوادث مختلفة، منها 17 بلاغا لحوادث تصادم و3 بلاغات لحالات دهس، وبلاغ لانقلاب سيارة، و5 بلاغات لحالات سقوط، و3 بلاغات لحالات حريق، وبلاغ لحالة غرق، وبلاغ لحالة بتر، وبلاغان لحالات احتجاز، وغيرها من حالات الحوادث، إضافة إلى 77 بلاغا لحالات مرضية مختلفة، منها 14 حالة إغماء، و37 مريضا عاديا، و5 حالات أزمات تنفسية، وحالة أزمة قلبية.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ«اليوم» أنه تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ52 حالة من هذه البلاغات، ومن ثم نقلها للمستشفيات، بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لـ30 حالة من هذه البلاغات بالموقع.

وأضاف الغامدي: إنه نتج عن حالات الحوادث حالة وفاة، والحالات المرضية حالة وفاة، مهيبا بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم «997»، أو عن طريق تطبيق «أسعفني».

وتابع: «نتمنى منهم التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث، حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية، وأداء واجبهم الإنساني».