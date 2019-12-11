شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل هطول الأمطار الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

تشهد حاضرة الدمام عودة لهطول الأمطار، بعد غدٍ الجمعة، وتتجدد هذه الفرص في مطلع الأسبوع المقبل، وتستمر متفرقة على أجزاء من المنطقة الشرقية حتى يوم الثلاثاء، وذلك وفقا لمؤشر التنبؤات في النماذج المناخية.

وتميل حالة الطقس إلى البرودة، اعتبارًا من اليوم، بسبب متغير اتجاه وسرعة الرياح، ومؤثر الأمطار، وتسبق هذه الأجواء الموعد الفلكي لدخول فصل الشتاء في 21 من ديسمبر الجاري.

وبحسب الباحث المختص بالفلك والمناخ سلمان آل رمضان، فمن المحتمل أن تخف حدّة الحالة الماطرة نسبيا خلال 48 ساعة، على أن تعود الجمعة، ثم تستأنف نشاطها، الأحد والإثنين المقبلين، وتتراجع الثلاثاء والأربعاء وتعود الخميس، وذلك في حال ثبتت التوقعات على حالها، ولم تتغير القيم الجوية.

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وقال آل رمضان: إن الرياح تكون متقلبة الاتجاه، متوسطة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة عشرينية، وتنخفض لاحقًا لما دون ذلك للعظمى، وتهوي الصغرى لاحقًا إلى 12 درجة، فتكون الأجواء باردة على نحوٍ لافت في ساعات الليل الأخيرة والصباح الباكر، ومعتدلة نهارًا.

من جهتها، توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، مشيرةً إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه في البحر الأحمر، وتبلغ سرعتها 38 كيلو مترا في الساعة، وترتفع الأمواج إلى مترين في الحد الأعلى، وفي الخليج العربي الرياح شمالية غربية بين 15- 40 كيلو مترا في الساعة.