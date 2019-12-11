شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج ومسؤول إماراتي يبحثان ترتيبات الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط أمس (الثلاثاء) في مكتبه بمكة المكرمة، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج وفي مقدمتها التسهيلات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة بموسم حج 1441هـ.

إثر ذلك، وقع مشاط والمسؤول الإماراتي اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي تنظم قدوم الحجاج القادمين من الإمارات وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خِدْمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد مشاط الحرص على راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل الإمكانات لهم لتكرار النجاحات التي تحققت خلال موسم حج العام الماضي بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية في المملكة.